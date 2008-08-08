Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой» России

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что закрепление в Конституции курса страны на вступление в Североатлантический альянс – это еще один повод «помахать ручкой Москве».

«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», – заявил Порошенко на ежегодной конференции YES, передает РИА «Новости».

Он также назвал, что такой шаг будет посланием «западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты». «До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес», – заявил Порошенко.

В начале сентября президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО.