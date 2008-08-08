Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой» России

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова

С подобным социальным типажом в России встречался каждыйФото: Metroplitan Police/Global Look Press
В России интервью Петрова и Боширова многие попытались высмеять. В Британии, напротив, показывают в усеченном варианте. Британцев понять можно, но вот российская подозрительность кажется излишней. Это становится особенно ясно, если вспомнить фразу, которой оценил ситуацию с Бошировым и Петровым президент Путин: «Ничего особенного и криминального нет». Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
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Что общего между простым русским бизнесменом и простым немецким ментом

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Несмотря на то что в России не самое плохое законодательство насчет владения оружием – уж точно не как в Германии, – тем не менее вооруженный отпор преступникам – явление штучное. И связано это не только с нерешительностью граждан. Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          Порошенко нашел новый повод «помахать ручкой» России

             14 сентября 2018, 12:19
          Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Президент Украины Петр Порошенко в пятницу заявил, что закрепление в Конституции курса страны на вступление в Североатлантический альянс – это еще один повод «помахать ручкой Москве».

          «Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», – заявил Порошенко на ежегодной конференции YES, передает РИА «Новости».

          Он также назвал, что такой шаг будет посланием «западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты». «До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес», – заявил Порошенко.

          В начале сентября президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о закреплении курса страны в ЕС и НАТО.


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