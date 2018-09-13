Британские СМИ оценили подозрения Петрова и Боширова в гомосексуализме

Английская газета Metro проанализировала интервью Александра Петрова и Руслана Боширова главреду RT Маргарите Симоньян, отметив странные несостыковки в их рассказе. По мнению издания, Петров и Боширов действительно очень хотели дать всему миру понять, что они не геи.

Александр Петров и Руслан Боширов действительно очень хотели дать всем понять, что они просто обычная пара парней, интересующихся архитектурой Солсбери, написала британская газета Metro. Но проблема в том, что никто на это не покупается, добавила она.

Во время интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян Петров и Боширов рассказали о туристической привлекательности Солсбери и, в частности, о его соборе, знаменитом своим 123-метровым шпилем и часами. Как отметило издание, эту информацию можно найти в начале статьи о Солсберийском соборе в Википедии, и при этом очень странно, что они почему-то не вспомнили о том, что в этом соборе хранится подлинник «Великой хартии вольностей».

Metro также отметила, что в те самые мартовские дни действительно было очень холодно, однако мужчины, казалось бы, должны быть привычны к такой погоде, ведь средняя зимняя температура в Москве – минус 8 градусов по Цельсию. А потому удивительно, что в первый день их остановил холод, а во второй они снова приехали, так как очень хотели увидеть собор.

Газета также посчитала, что Петров и Боширов действительно очень хотели дать всему миру понять, что они не геи. Их ответы на соответствующие вопросы выглядели так, будто пара друзей, выехавших вместе на несколько дней, пытается отбиться от обвинений в гомосексуализме.

Странно также, что в эру смартфонов они не смогли продемонстрировать фотографии из своей турпоездки, отметило издание. Учитывая то, как сильно они жаждали увидеть собор, логично предположить, что у них должны быть какие-то фото. Но они их так и не показали, хотя и подтвердили, что фотографировались.

Кроме того, если вы так хотели увидеть собор, проехали для этого 1800 миль (2897 км) и не смогли этого сделать из-за погоды, то какого лешего вы пошли в абсолютно противоположном направлении от достопримечательности, удивились авторы Metro. Ведь камеры наружного наблюдения зафиксировали Петрова и Боширова на Уилтон Роуд, как раз недалеко от дома Скрипалей и совсем в другом направлении от Солсберийского собора, если идти от железнодорожной станции.

Газета также отметила блестящее использование мужчинами принципа отрицания «сам такой» в ответ на вопрос, не работают ли они в ГРУ.

Кроме того, поразительно, что «двое обычных парней» потребовали, чтобы их снимала только одна камера во время интервью, и отказались показать свои паспорта.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.