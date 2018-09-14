Американского рэпера избили в Москве

Неизвестный напал на американского рэпера 6ix9ine во время концерта в Москве.

Инцидент произошел на вечеринке Hype Nigts, сообщает Рен-ТВ.

Неизвестный выскочил на сцену и ударил рэпера локтем. В конфликт вмешалась охрана. При этом защитники исполнителя прямо на сцене сильно избили злоумышленника.

О личности нападавшего пока не сообщается.

Отмечается, что многие пользователи не стали сочувствовать рэперу, осудив его за слишком эпатажную внешность: «Хорошо, что по России не поехал – убили бы».

6ix9ine – рэп-исполнитель из США. Обрел популярность в 2017 году после выхода дебютного сингла «Gummo», который занял 12-е место на Billboard Hot 100. Его эксцентричная внешность – радужные волосы и зубы, а также татуировки по всему телу – стали мемом в Сети.

Напомним, в июне в результате нападения погибли два американских рэпера – XXXTentacion и Jimmy Wopo.