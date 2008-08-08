Рубль сильно упал на фоне информации о «жестких» санкциях против России

После того, как появились заявления о подготовке США «жесткого» пакета санкций против России из-за дела Скрипалей, на Московской бирже резко обвалился рубль к доллару и евро.

На 17.44 мск курс доллара составил 68,95 рубля, увеличившись за три минуты с момента публикации новости на 74,25 копейки. А стоимость евро возросла до 79,64 рубля, увеличившись на 79,25 копейки, пишет «Интерфакс».

Рост стоимости доллара и евро не был длительным, цена валюты быстро вернулась к прежним значениям.

Ранее США заявили о подготовке «жесткого» пакет санкций против России. К ноябрю Вашингтон планирует подготовить второй пакет.