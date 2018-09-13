США ввели санкции против российской компании

Соединенные Штаты в четверг расширили санкции против Северной Кореи и внесли в черный список расположенную во Владивостоке компанию Volasys Silver Star, говорится в сообщении американского минфина.

Кроме того, под ограничения попали гражданин КНДР и китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology, передает ТАСС.

США заморозили собственность внесенных в черный список физических и юридических лиц, которую они могли иметь на американской территории, а также запретили любые финансовые операции с их участием.

Ранее на этой неделе американские СМИ написали о том, что санкции США против России зашли в тупик – Вашингтон угрожает Москве новыми ограничениями, однако старые не работают.