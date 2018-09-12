Запашный попал в тройную аварию

Дрессировщик Эдгард Запашный попал в автомобильную аварию на Киевском шоссе в Москве.

Авария произошла около 2.00 мск 13 сентября. Судя по геолокации, отмеченной в посте в Instagram, это случилось на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от бизнес-парка «Румянцево».

По словам артиста, он ехал в правом ряду, когда в него врезался таксист. От столкновения машина такси отлетела и ударилась об стоящий на проезжей части Мercedes, который незадолго до этого уже успел стать участником легкой аварии. «Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в стоящий Мercedes», – описал произошедшее Запашный.

Существенных травм дрессировщик не получил, но в его машине заклинило дверь. О других пострадавших или жертвах Запашный не сообщил, передает телеканал «360».

В свою очередь пресс-секретарь запашного сообщила, что артист чувствует себя хорошо. Сейчас он уже находится на выступлении.