Эксперт оценил юридическую значимость заявлений Боширова и Петрова

«В целом их показания могут иметь доказательное значение, если будут подтверждены другими доказательствами», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист-международник Роман Ходыкин. Так он прокомментировал заявления Боширова и Петрова, которых Лондон считает главными подозреваемыми в отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Адвокат международной юридической фирмы Clifford Chance и доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Роман Ходыкин отмечает, что если «дело Скрипалей» дойдет до британского суда, то в Англии, как и в России «суд будет рассматривать все доказательства в совокупности». В том числе к делу будут приобщены публичные заявления Боширова и Петрова не под присягой.

«Судьи ни в коей мере не будут решать только на основании одного или другого», – сказал юрист.

По его словам, заявления Петрова и Боширова в эфире российского телевидения «будут иметь очень маленькую доказательную силу, потому что они в этом случае должны прийти в суд и дать показания под присягой».

«В целом их показания могут иметь доказательное значение, если будут подтверждены другими доказательствами. Если будет браться разница между показаниями, данными в суде под присягой, и заявлением по телевидению, то показания под присягой будут иметь большее юридическое значение», – подчеркнул Ходыкин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отправлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юрии, впервые прокомментировали выдвинутые против них обвинения.

Оба признались, что им страшно, и попросили защиты. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.