Франция заявила о готовности реагировать на использование химоружия в Сирии

Франция заявила, что отреагирует на доказанный случай использование химоружия в Сирии вместе с остальными странами Запада.

Об этом в среду на Национальном собрании заявил глава министерства внутренних дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает ТАСС.

«Ситуация в Идлибе крайне серьезная. Мы находимся в начале гуманитарной катастрофы. Франция готова твердо реагировать со своими союзниками в случае доказанного применения химического оружия сирийским режимом», – сказал Ле Дриан.

Германия также заявляла о том, что не станет спокойно реагировать на химические атаки, которые якобы уже происходили в Сирии из-за правительственной армии.

Ранее сообщалось, что в Идлибе американцы уже отсняли постановочные сцены о химических атаках в Сирии.