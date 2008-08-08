Шарий нашел объяснение расслабленному поведению «отравителей Скрипаля»

Журналист Анатолий Шарий проанализировал версии СМИ о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери «агентах ГРУ» Александре Петрове и Руслане Боширове.

В своем ролике, опубликованном на YouTube, Шарий удивился тому, что информатор «Аполлон» якобы сдал агентов, о чем пишет британская пресса. Если бы СМИ могли так просто узнать, где какой агент работает, последние были бы уже давно пойманы и преданы суду, уверен журналист. По мнению Шария, пресса выдвигает такие версии только для того, чтобы «ловить хайп».

Он обратил внимание на то, что, по данным британских властей, «Петров и Боширов» на все рейсы регистрировались «минута в минуту» и таким же образом проходили паспортный контроль и другие проверки в аэропортах. Также «агенты ГРУ» всегда покупали себе места исключительно рядом друг с другом.

«Эти люди действуют не так, как действуют специалисты, во всяком случае в нашем представлении о специалистах. Специалист не будет, скорее всего, лететь со своим товарищем, покупать ему билеты, садиться на соседнее кресло и улетать точно таким же образом», – заметил журналист.

Шарий также обратил внимание, что билеты в Британию «агенты» купили за день до вылета. «Такое ощущение, что вся операция была осуществлена как-то спонтанно», – отметил он. В Британии «Петров и Боширов» также купили билеты за день до отправления в Москву.

По мнению Шария, есть два варианта объяснения ситуации. Согласно первому, российские власти «молчат», потому что подозреваемые в отравлении Скрипалей действительно являются агентами спецслужб, которых «выманили» в Британию по другому вопросу, и они «элементарно были подставлены». Этим, по его словам, объясняется их расслабленное поведение.

По другой версии, те, кого называют агентами ГРУ, были обычными туристами. Однако в этом случае поведение российских дипломатов, правоохранительных органов и СМИ «вызывает много вопросов», подчеркнул Шарий.

Ранее британские СМИ сообщили, что данные о предполагаемых отравителях бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка получила от завербованного информатора с псевдонимом Аполлон. Он якобы опознал обвиняемых Александра Петрова и Руслана Боширова как сотрудников российской разведки и назвал их настоящие имена.

На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.