Путин рассказал об общенациональном проекте

Судоверфь «Звезда» в Приморском крае станет уникальным предприятием, его строительство является проектом общенационального масштаба, заявил президент Владимир Путин.

«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой – 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то – по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда», – цитирует Путина ТАСС.

Во время встречи с рабочими президент отметил, что им повезло работать на таком предприятии. «Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный», – отметил он.

Путин принял участие во вкладке закладной доски в строящийся на судоверфи танкер класса Афрамакс «Санкт-Петербург». Такие суда поступят в эксплуатация с 2021 года, всего их будет 10.

Сухой док, строящийся в рамках второго этапа возведения верфи ССК «Звезда», планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Он будет использоваться для строительства буровых платформ, газовозов, супертанкеров, и техники для работы в Арктике.

Путин отметил, что в рамках строительства предусмотрено и возведение жилья, детских садов, школ.

Ранее губернатор Приморского края Андрей Тарасенко сообщал о принятом решении о строительстве в регионе сталепрокатного завода для нужд судостроительного комплекса «Звезда».