ЦБ протестировал привлечение финансирования через продажу новой криптовалюты

Заместитель директора департамента развития финансового рынка Иван Семагин на панельной сессии «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке» ВЭФ сообщил, что Банк России в рамках тестовой площадки провел экспериментальное ICO – привлечение инвестиций посредством продажи инвесторам новой криптовалюты.

По словам Семагина, технически все прошло успешно, но осталась масса вопросов с юридической точки зрения, передает ТАСС.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин допустил возможность обхода санкций с помощью криптовалют, однако отметил, что, по мнению ЦБ, криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, накопления, так как они ничем не обеспечены.