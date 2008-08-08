Названы две главные особенности внешней торговли России

Аналитический центр при правительстве подготовил отраслевой доклад, из которого следует, что внешняя торговля России концентрируется на вывозе сырья и импорте из Китая, ставшего единственным крупным внешнеторговым партнером России.

Из бюллетеня Аналитического центра при правительстве (АЦ) о динамике внешней торговли следует, что «географическая структура российской внешней торговли продолжает сдвигаться в сторону Азии». В частности, стоимость экспорта товаров в Китай в 2017 году увеличилась на 38,9%, а за шесть месяцев 2018 года – на 42,7% в годовом выражении. Причиной такой динамики стал рост цен на металлы, минеральное сырье и лес, пишет «Коммерсант».

По расчетам АЦ, после кризисного падения цен на основные экспортные ресурсы России в 2014-2016 годах, объемы экспорта в страны АТЭС достигли среднемесячных показателей 2010 года (с учетом сезонности) уже в конце 2016 года, после чего росли, фактически вытягивая весь экспорт. Схожая динамика наблюдается и в импорте. Благодаря его росту из стран АТЭС в мае 2017 года общий объем стоимости ввоза в Россию товаров впервые после рецессии превысил уровень 2010 года.

При этом на долю Китая в январе-июне 2018 года приходилось 20,8% всей стоимости импорта в Россию. Объем поставок товаров из Китая в первом полугодии 2018 года превысил уровень первого полугодия докризисного 2014 года, а за год увеличился на 30,8%. Основные поставки из КНР в Россию – машины и оборудование, электрическое и электронное оборудование, одежда, аксессуары и обувь.

Согласно опросам компаний, благодаря такому вынужденному развороту в сторону инвестиционного импорта из КНР последний, вероятнее всего, все еще удерживается от сильного падения.