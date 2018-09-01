Онищенко высказался за запрет продажи кофе в школах

России следовало бы перенять опыт Южной Кореи, где ввели запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», – сказал Онищенко РИА «Новости».

Онищенко отметил, что кофеин по своей сути является наркотиком, так как вызывает привыкание. Он напомнил, что кофеин содержится в алкогольных энергетических напитках, запрет на продажу которых действует в России.

Депутат также обратил внимание на особенность детской психики. «Если он (ребенок – прим. ВЗГЛЯД) не видит, он не интересуется. Как только он увидел – все, надо попробовать», – пояснил Онищенко.

Он призвал принять меры, чтобы максимально исключить возможность доступа детей к тем продуктам, потребление которых может обернуться пагубной привычкой.