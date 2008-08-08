Кудрин назвал самую коррупционную сферу в России

Самой коррупционной и сложной сферой в России являются госзакупки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Госзакупки – приоритет. Это самая сложная и самая коррупционная сфера», – сказал Кудрин в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, в России «неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего». То есть, простой человек не понимает, какая структура что покупает и сколько за это платит.

Кудрин сказал, что нужно создать форму подачи информации о закупках, которая была бы понятна, возможно, даже запустить «современные приложения». «Этим мы начали заниматься», – пояснил он.

Глава СП также сообщил, что проанализировал нормативные акты о коррупции и то, на каких основаниях чиновников привлекают к ответственности. «Первое мое ощущение – примитивность подхода к коррупции как таковой», – отметил он.

По наблюдению Кудрина, в обществе сложилось противоречивое отношение к коррупции. «Кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались. В отношении чиновников – что хотите, в отношении остальных – нет», – сказал он и добавил, что эта сфера сложная и здесь необходимо отдельное обсуждение.

В целом, как рассказал Кудрин, в СП нет «целенаправленной системы антикоррупционной деятельности», хотя палата обладает информацией, интересной правоохранительным органам.

Ранее Генпрокуратура выявила четыре основных вида нарушений закона при государственных и муниципальных закупках.

В мае возглавляемый Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил распространить на государственные закупки контрактные отношения, что позволило бы экономить до 68 млрд рублей в год.