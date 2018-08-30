Антонов раскрыл тему необъявленных заранее переговоров с представителями США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал утверждение главы пресс-службы госдепа Хезер Науэрт о переговорах исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда и спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с коллегами из России.

Антонов уточнил, что инициатива о встрече с Саттерфилдом и Джеффри исходила от российской стороны, по этому поводу в Госдеп было направлено письмо «еще в прошлую пятницу».

«Раз уж госпожа Науэрт посчитала возможным рассказать о моей встрече с Джеффри и Саттерфилдом, то хотел бы несколько уточнить, что же было на данной встрече», – говорится в заявлении Антонова, которое было опубликовано на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

Посол России в Соединенных Штатах сообщил, что на встрече с представителями Госдепартамента, прошедшей 27 августа, обсуждались «вопросы, связанные с ситуацией в Сирии». По словам Антонова, «встреча прошла конструктивно, заинтересованно, профессионально».

Российский дипломат сообщил, что на встрече с американскими коллегами предостерег власти США «от очередной безосновательной и незаконной агрессии против Сирии», подчеркнув, что «очередное обострение в Сирии не отвечает чьим-либо национальным интересам».

Накануне Госдеп признался в масштабных контактах с представителями России по Сирии.