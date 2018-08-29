Госдеп признался в масштабных контактах с представителями России по Сирии

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт утверждает, что Соединенные Штаты «на многих уровнях» выразили обеспокоенность российской стороне по поводу проведения «любых возможных наступательных операций» в сирийской провинции Идлиб.

По словам Науэрт, госсекретарь США Майк Помпео, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Данфорд, министр обороны Джеймс Мэттис, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразили обеспокоенность своим российским коллегам по поводу проведения «любых возможных наступательных операций» в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в «нагнетании страстей» вокруг сирийского Идлиба.

Напомним, накануне Вашингтон пригрозил отреагировать в случае использования химоружия в Идлибе.