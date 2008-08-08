Украинский телеканал NewsOne возглавил соратник Януковича

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Дагестане совершено нападение на двух полицейских
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего
Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией
Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны
Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
Я, как и все, ждал выступления президента
Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
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Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
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Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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