Украинский телеканал NewsOne возглавил соратник Януковича

Украинский телеканал NewsOne возглавил бывший советник и заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По словам бывшего советника Януковича, Владимир Мураев – владелец 100% уставного фонда компании и отец депутата Верховной рады, одного из лидеров партии «За жизнь» Евгения Мураева, – передал ему управление телеканалом 27 августа, передает ТАСС.

Согласно договору, владелец телеканала в течение трех лет не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова или в одностороннем порядке прекратить договор.

«Если владелец захочет продать канал, то по условиям договора он должен приоритетно предложить его мне», – рассказал Портнов об условиях сделки.

Портнов пообещал обеспечить максимальную независимость менеджмента и журналистов телеканала «и защищенность от давления правоохранителей и администрации президента [Украины Петра Порошенко]».

«Да, Петр Алексеевич (Порошенко), когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните», – подчеркнул Портнов. Он также сообщил, что договор с Мураевым был подписан в Вене.

Напомним также, в среду украинский телеканал NewsOne пострадал за похвалу русского оружия.