Песков рассказал, как возникла идея телеобращения Путина по пенсиям

Взгляд
29 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Малыми артиллерийскими катерами не решить проблему усиления военной мощи на Азове для противостояния России, считают украинские адмиралыФото: Ministry of Defense of Ukraine
Украина на фоне разговоров о разрыве договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей? Подробности...
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Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...

Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев

    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

    Сколько стоят разводы богатых и знаменитых?

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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Песков рассказал, как возникла идея телеобращения Путина по пенсиям

             29 августа 2018, 18:04
          Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу изменений в пенсионное законодательство – это его личная инициатива, которая не оговаривалась с премьером Дмитрием Медведевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

          «Нет, это личная инициатива президента. Президент действительно имел такую потребность объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство», – передает его слова РИА «Новости».

          Он отметил, что Путин хотел рассказать, почему с этими преобразованиями больше нельзя медлить, решил выразить свое несогласие по ряду параметров, а также «предложить определенные модальности», которые могут смягчить последствия изменений пенсионной системы для вступающих в пенсионный возраст людей.

          В среду Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором, в частности, предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Кроме того, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет, как предполагалось ранее.

          Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе в июле. Документ одобрен в первом чтении. Он предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.


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