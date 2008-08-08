Песков рассказал, как возникла идея телеобращения Путина по пенсиям

Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу изменений в пенсионное законодательство – это его личная инициатива, которая не оговаривалась с премьером Дмитрием Медведевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это личная инициатива президента. Президент действительно имел такую потребность объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Путин хотел рассказать, почему с этими преобразованиями больше нельзя медлить, решил выразить свое несогласие по ряду параметров, а также «предложить определенные модальности», которые могут смягчить последствия изменений пенсионной системы для вступающих в пенсионный возраст людей.

В среду Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором, в частности, предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Кроме того, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет, как предполагалось ранее.

Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе в июле. Документ одобрен в первом чтении. Он предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.