Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.28 комментариев
Эксперты обсудили устойчивое развитие территорий на форуме в Калуге
На форуме ВАРМСУ в Калуге обсудили устойчивое развитие и поддержку муниципалитетов
В Калуге завершился форум ВАРМСУ, где обсуждались вопросы устойчивого развития территорий, включая трудовую миграцию и государственную поддержку.
Финальный региональный день форумов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) состоялся в Калуге. На мероприятии обсуждали устойчивое развитие территорий, участие в котором приняли главы муниципалитетов, представители федеральных и региональных органов власти и эксперты в сфере ЖКХ, экологии и сельского хозяйства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Алексей Анисимов заявил: «В конце 2024 года правительство РФ закрепило стратегию пространственного развития до 2030 года, где важным аспектом является создание перечня опорных населенных пунктов». Он подчеркнул, что приоритетными задачами развития этих пунктов является строительство жилья, развитие инфраструктуры, транспорта и экономических связей.
Начальник департамента по работе с местным самоуправлением управления президента РФ Михаил Котлов отметил ключевую роль ВАРМСУ в обратной связи муниципалитетов с федеральной властью и поблагодарил губернатора Калужской области Владислава Шапшу за организацию форума. Губернатор подчеркнул важность инвестиций и обновления, что делает жизнь в муниципалитетах более комфортной.
Глава Октябрьского района Амурской области Ирина Вальченко рассказала о развитии инфраструктуры и рабочих мест, а глава Наримановского района Астраханской области Дмитрий Курьянов упомянул о важности мастер-планов для муниципалитетов. Участники выработали резолюции для представления на II Всероссийском форуме «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле в Москве.