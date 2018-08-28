В Балтийское море спустили десятки тысяч литров попкорна

Участники природоохранных учений Balex Delta в Швеции спустили в Балтийское море почти 40 тыс. литров попкорна, сообщили в береговой охране.

На учениях отрабатываются действия в ситуации разлива нефти, который, по легенде, произошел из-за того, что грузовое судно село на мель, сообщает «Рен ТВ».

Попкорн в учениях «играет роль» нефти. По информации береговой охраны, в воде он «ведет себя» как нефть.

В учениях участвуют 550 человек из 32 стран. Россия находится в качестве наблюдателя.