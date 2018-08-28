Кремль объяснил необходимость затрат на военные учения

Расходы на предстоящие учения «Восток-2018» оправданы для поддержания обороноспособности России в нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Система соцобеспечения, пенсионная система – это константа государственной политики, очень важная. Но и обороноспособность страны в нынешней международной ситуации, которая зачастую бывает весьма агрессивной и недружественной, оправдана, необходима и безальтернативна», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, уместны ли расходы на учения «Восток-2018» в сложившихся экономических условиях.

По его словам, участие КНР в российских военных стратегических учениях «Восток-2018» говорит о расширении взаимодействия двух стран во всех сферах.

Напомним, ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что порядка 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников будут задействованы в учениях «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России с времен знаменитых учений «Запад-81».