Умер американский драматург и сценарист Нил Саймон

Драматург и сценарист Нил Саймон ушел из жизни в воскресенье в Нью-Йорке в возрасте 91 года, передает Associated Press со ссылкой на его близкого друга.

Сообщается, что Саймон умер в больнице из-за осложнений после пневмонии.

Нил Саймон родился 4 июля 1927 года в Нью-Йорке. Он стал автором популярных пьес «Странная парочка» (The Odd Couple, 1965) и «Босиком по парку» (Barefoot in the Park, 1963). В 1991 году его комедия «Затерянные в Йонкерсе» (Lost in Yonkers, 1991) была отмечена Пулитцеровской премией.

Саймон написал сценарии к фильмам «Привычка жениться» (The Marrying Man, 1991), главную роль в котором исполнил Алек Болдуин, и «Одинокий парень» (другое название – «Бобыль», в оригинале – The Lonely Guy, 1984), где сыграл Стив Мартин.