Бывший тульский губернатор вышел из колонии по УДО

Экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, осужденный на девять с половиной лет колонии за взятку, вышел из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), сообщила начальник пресс-службы регионального УФСИН Маргарита Римар.

«Дудка вышел сегодня по УДО», – передает РИА «Новости» слова Римар.

Как сообщает управление судебного департамента в Тульской области, ходатайство об УДО было рассмотрено Донским городским судом 29 мая. Адвокат Дудки заявил, что «осужденный отбыл более 2/3 части срока, соблюдает правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, имеет многочисленные поощрения,... принимает активное участие в оформлении наглядной агитации отряда и колонии, уважительно относится к администрации исправительного учреждения».

Также Дудка выплатил назначенный судом штраф и «имеет на иждивении двух детей, которые нуждаются в его помощи и воспитании».

В итоге суд «пришел к выводу о том, что в течение всего срока отбывания наказания поведение осужденного было только примерным», в результате чего Дудка был освобожден от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на 2 года 9 месяцев 6 дней.



Напомним, в июле 2013 года Вячеслав Дудка был приговорен к девяти с половиной годам колонии за взятку. Наказание он отбывал в исправительной колонии № 1 в г. Донской Тульской области.

По версии следствия, весной 2010 года Дудка за взятку в размере 40 млн рублей предоставил корпорации «ГРИНН» земельный участок размером 2,5 гектара в Туле в аренду на три года для строительства гипермаркета.

В ноябре того же года судебные приставы изъяли у Дудки государственные награды.