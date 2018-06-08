Топ-менеджер «Роснано» повторно арестован за хищения

Басманный суд Москвы повторно заключил под стражу управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого в хищении у корпорации 198,5 млн рублей.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить», – огласила решение судья Наталия Дударь, передает РИА «Новости».

В пятницу Горьков должен был выйти на свободу после годового ареста – предельный срок содержания под стражей истек. Однако в четверг вечером следователь возбудил новое уголовное дело, снова провел процедуру задержания, предъявил обвинение и провел допрос. После чего Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о новом аресте.

Напомним, 11 июня 2017 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которого Роснано был причинен ущерб на 738 млн рублей. Горьков заявил о своей невиновности. В самом Роснано считают решение суда необоснованным.