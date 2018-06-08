Нефтекомпании подтвердили увеличение оптовых поставок топлива

Нефтяные компании подтвердили намерение увеличить минимальные оптовые поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на 3% по сравнению с объемами 2017 года, сообщили в правительстве.

Также нефтекомпании обязались реализовывать на биржевых торгах не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 5% от объема производства дизельного топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

«Все понимают, что независимые сети не могут торговать себе в убыток, но в текущей ситуации доходность этого бизнеса оказалась ниже уровня, достаточного для операционной безубыточности компаний. Мы не должны сломать рынок, но правительство не допустит сверхприбылей участников рынка за счет конечного потребителя», – сказал источник.

В среду на совещании вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками зафиксированы ключевые параметры налогового маневра, который подразумевает постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и введение отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов. Это позволит стабилизировать цены на бензин.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть. В кабмине обещали не допустить сильного удорожания топлива.

Правительство и нефтяные компании согласились зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо.