Стали известны параметры налогового маневра по акцизам на нефть

На совещании вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками зафиксированы ключевые параметры налогового маневра, который подразумевает постепенную отмену экспортных пошлин на нефть и введение отрицательного акциза для нефтеперерабатывающих заводов.

Участник совещания у Козака рассказал, что на совещании зафиксированы ключевые параметры налогового маневра, который подразумевает отмену за шесть лет экспортных пошлин на нефть и введение отрицательного акциза для НПЗ, передает ТАСС.

Представитель Козака сообщил, что договоренности о фиксации цен на нефтепродукты выполняются, за счет чего удалось добиться стабилизации ситуации на топливном рынке.

Он добавил, что законопроект с параметрами завершения налогового маневра будет разработан в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что цены на автомобильный бензин в России за неделю с 29 мая по 4 июня выросли на 1,4%, на дизельное топливо – на 1,2%.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила, что регулятор прогнозирует стабилизацию цен на бензин, учитывая меры поддержки со стороны правительства России и остановку роста мировых цен на нефть.

В кабмине пообещали не допустить сильного удорожания топлива.