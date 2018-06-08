Минобороны опровергло нанесение удара по сирийскому Зардану силами ВКС

Минобороны России опровергло утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб в Сирии.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

Там отметили, что по имеющейся информации в данном районе шли ожесточенные «бои между крупным отрядом запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и непримиримой оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар» с применением тяжелого артиллерийского вооружения».

Напомним, в середине апреля один из лидеров известной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков». Позднее журналист Макс Блюменталь рассказал, как организация «Белые каски» пыталась «завербовать» Уотерса.

Одновременно с этим сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил«Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии.

В мае сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов в «последние недели» заморозил финансирование организации так называемых «Белых касок», действующей на территории Сирии.