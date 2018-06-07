В Коми пенсионер пожертвовал детдому накопленные на зарплату учителя 1 млн рублей

Житель села Айкино республики Коми, 85-летний Евгений Попов пожертвовал местному детскому дому 1 млн рублей.

Как передает телеканал «360», Евгений Васильевич Попов 40 лет проработал учителем в одной школе и с каждой зарплаты откладывал на шесть разных сберкнижек.

Он так и не создал семьи, первоначально копил деньги на новый дом, а затем стал пополнять свои счета по привычке. Когда на счетах скопилась внушительная сумма, мужчина решил, что накопленные средства нужнее детскому дому, чем ему.

По словам Попова, в местной газете он прочитал о детском интернате «Гаврош», которому в итоге и перечислил все сбережения.

На его пожертвования в детдоме приобрели новую мебель, а также купили компьютеры и оргтехнику. В знак благодарности воспитанники «Гавроша» стали регулярно навещать пенсионера и помогать ему по хозяйству.