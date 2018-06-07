ФИФА объявила о продаже дополнительных билетов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018, продажа которых будет доступна на сайте с 8 июня.

«Более 100 тыс. дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп ФИФА, будут доступны для приобретения на fifa.com/bilet с 23.00 по московскому времени 8 июня. Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты четвертой категории на определенные матчи», – говорится в сообщении на сайте ФИФА.

Также сообщается, что со дня старта продаж в сентябре 2017 года болельщикам со всего мира уже было распределено более 2,4 млн билетов. Большая часть билетов досталась российским болельщикам – 871,797 тыс. 54% всех билетов распределено болельщикам из-за рубежа.

Продажи билетов продолжатся до 15 июля.

В мае генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщал, сколько билетов продано на чемпионат мира по футболу 2018 года и сколько из них приобрели иностранные болельщики.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе.