Суд арестовал главу управления собственной безопасности МВД Дагестана

Пренсненский суд Москвы на два месяца арестовал начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева по делу о «покупке» высокого поста в полиции.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Елены Абрамовой.

Хизриев заявил, что обжалует решение суда, добавив, что его «подставили красиво».

«Я сообщал и в ФСБ, и в СК, что в отношении меня готовятся провокации. Тут говорят про суммы в 2 млн и 6 млн, я такие деньги даже заработать не мог», – сказал фигурант дела.

Кроме этого Хизриев сообщил, что после пережитых покушений с 2006 года находится под государственной охраной. «Лучше умереть в бою, чем устраивать этот цирк», – добавил он.

Накануне сообщалось, что Магомед Хизриев и пять его соучастников задержаны в Москве по подозрению в даче взятки.