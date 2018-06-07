Путин заявил об обладании Россией «абсолютным оружием»

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия обладает «абсолютным оружием сегодняшнего дня», у которого не будет конкурентов в ближайшее время.

Говоря о новейшей ракетной системе «Авангард», Путин заявил, что «это абсолютное оружие сегодняшнего дня». «Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится у какой-то другой страны, хотя, конечно, появится, но нас это не беспокоит», – добавил Путин.

Он уточнил, что ракетный комплекс «Авангард» уже находится в промышленном производстве, и в 2019 году поступит на вооружение российской армии, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что в 2020 году на вооружение ВС России планируется поставить новейшую баллистическую ракету «Сармат», а ракета «Кинжал» и лазерный боевой комплекс уже стоят на вооружении.

При этом глава государства заявил, что власти раскрыли еще не все детали новейших вооружений. «Это еще не все, позже расскажем», – добавил президент.

Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».