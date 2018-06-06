В пробную перепись населения России добавили новые вопросы

Глава управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина сообщила, что в пробную перепись населения России будут добавлены новые вопросы.

«Мы уточнили вопросы по удаленности респондента от постоянного места работы и регулярности выезда на работу, находящуюся за пределами населенного пункта или страны. Был введен вопрос о том, в каком субъекте России и в какой стране находятся основная работа. Это связано с рекомендациями международной организации труда по сбору статистических данных. Кроме того, этот замер позволит нам оценить количество людей, работающих удаленно», – сказала Никитина, передает ТАСС.

По ее словам, что ранее тренд на удаленную работу не был так популярен, однако сейчас эта информация важна, как государству, так и бизнесу, для принятия инфраструктурных и бизнес-решений.

Для определения потенциальной рабочей силы также введен вопрос о готовности респондента принять работу в случае, если он ее не искал. Введены вопросы и о регистрации респондента в том помещении, в котором он постоянно проживает, а также о длительном проживании участника опроса в других странах.



Никитина подчеркнула, что из переписного листа исчезли вопросы об ученой степени респондента и о второй работе. «Мы не включили их анкету, так как эта информация у нас уже есть по итогам других статистических наблюдений, поэтому мы не дублируем ее, таким образом сократив количество вопросов для респондентов», – сказала она.

Ранее стало известно, что пробная перепись населения пройдет в октябре 2018 года на десяти территориях России. Охват составит около 550 тыс. человек.

До этого в правительстве определились со сроками проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.