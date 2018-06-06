В «Сколково» рассказали о роли искусственного интеллекта в контактах врачей и пациентов

Искусственный интеллект (ИИ) окажет благотворное влияние на способность людей коммуницировать друг с другом, сообщила глава пресс-службы Фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Фаина Филина.

Как передает телеканал «360» со ссылкой на Филину, новейшие технологии помогут сблизить медработников и больных.

Из-за повсеместного распространения смартфонов и интернета человечество «уходит» в текст и начинает сталкиваться с фальсификацией общения, особенно в соцсетях. Сейчас, как отмечает Филина, боты общаются настолько совершенно, что зачастую довольно сложно понять, кто написал сообщение – реальный человек или программа.

Эти факторы, как отметили в пресс-службе Фонда Международного медицинского кластера «Сколково», влияют на развитие онлайн-общения в медицине, в частности на изменение формата взаимодействия пациента и врача.

Отмечается, что с помощью ИИ и других высоких технологий в медицине коммуникация врачей и пациентов будет быстрее и качественнее, в частности поможет быстрее наладить контакт, способствуя эмоциональному сближению сторон.

Также по словам Филиной в Международном медкластере «Сколково» планируется создание «Цифрового госпиталя будущего» Bundang на базе технологий аналогичного лечебного учреждения в Южной Корее. Отмечается, что в новом госпитале медики будут использовать новейшие технологии на основе ИИ, а также методики лечения наиболее сложных заболеваний.

Напомним, в феврале московская школа управления «Сколково» и Московский международный медицинский кластер подписали соглашение о сотрудничестве, объявив о создании платформы для консолидации экспертного сообщества и участников отрасли Skolkovo Medical Club.