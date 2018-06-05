Новый глава Алтайского края выступил с программным заявлением

Задача на ближайшее время – максимально быстро завоевать доверие жителей, – сказал недавно назначенный врио главы Алтайского края Виктор Томенко в первом интервью в новом качестве.

«Президент высоко оценил потенциал Алтайского края. Сказал, что это очень самобытный, интересный, благодатный и перспективный регион, но он требует очень серьезной работы», – рассказал ГТРК «Алтай» врио алтайского губернатора Виктор Томенко.

«Буквально Владимир Владимирович сказал: «Виктор Петрович, вы должны понимать, что этот регион требует того, что надо пахать первым лицам». И спросил, готов ли я именно к такой работе. Я ответил, что готов, и так прошел наш разговор», – добавил руководитель региона.

В интервью ГТРК «Алтай» Томенко отметил: «Я заново Алтайский край не открываю. Между регионами всегда существует соревнование, конкуренция, сравнение. Поскольку я в Красноярском крае долго работал в правительстве, то, конечно, наших добрых соседей и конкурентов на тот момент мы неплохо изучили».

Также он вкратце рассказал о своей карьере. Так, в возрасте 33 лет Томенко назначили управлять Заполярным филиалом «Норникеля», где в подчинении находилось 75 тысяч человек. А за 8 лет его работы в правительстве Красноярского края, в регионе в два-три раза выросли зарплаты бюджетников, было создано 40 тысяч мест в детсадах. «И с другой стороны, мы неуклонно и системно занимались поддержкой экономики, поддержкой бизнеса», – сказал Томенко.

Напомним, что 30 мая Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Новый врио главы региона Томенко с 2012 года был на посту первого замгубернатора Красноярского края, до этого занимал различные должности в администрации этого региона.

В 2015 году Томенко закончил Федеральную программу подготовки и переподготовки управленческих кадров, которая была реализована Высшей школой государственного управления (ВШГУ) и Институтом общественных наук (ИОН) РАНХиГС. В интервью врио губернатора рассказал о том, какие перемены ожидают политику краевых властей. Томенко дал понять, что готов отойти от консервативной финансовой политики; он не боится наращивания госдолга края. «Моя позиция заключается в том, что не надо на себя накладывать излишне жестких ограничений, надо быть реалистами», – заявил врио руководителя региона.

На вопрос о возможных кадровых перестановках Томенко ответил дипломатично. «Тот, кто захочет и сможет работать, тот будет работать на своем месте. Если у кого-то поменялись планы или какое-то свое отношение к этой ситуации, то будем подбирать людей», – сказал действующий руководитель.

Что же касается задач на ближайшее время, то, как подчеркивает Томенко, необходимо максимально быстро завоевать доверие жителей края. Поэтому врио губернатора намерен посвятить ближайшее время поездкам по Алтаю.

В завершение интервью Томенко рассказал о своей семье и увлечениях. Супруга губернатора в ближайшее время переедет из Красноярска в Барнаул. С ней Виктор Томенко вместе уже 28 лет. Дочери губернатора уже больше 20 лет – она заканчивает вуз в Москве «и, в общем-то, живет своей жизнью». Томенко рассказал, что с детства занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края, и сейчас по возможности старается заниматься спортом и вовлекать в это друзей и коллег. Врио губернатора любит литературу, особенно стихи, которые необходимы «чтобы подпитаться энергетически».