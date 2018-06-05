Новый глава Алтайского края выступил с программным заявлением

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Крайняя битва тамплиеров с казаками

Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
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Бездонное презрение к детям и мужикам

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
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          Новый глава Алтайского края выступил с программным заявлением

          5 июня 2018, 16:32

          Текст: Олег Исайченко

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          Задача на ближайшее время – максимально быстро завоевать доверие жителей, – сказал недавно назначенный врио главы Алтайского края Виктор Томенко в первом интервью в новом качестве.

          «Президент высоко оценил потенциал Алтайского края. Сказал, что это очень самобытный, интересный, благодатный и перспективный регион, но он требует очень серьезной работы», – рассказал ГТРК «Алтай» врио алтайского губернатора Виктор Томенко.

          «Буквально Владимир Владимирович сказал: «Виктор Петрович, вы должны понимать, что этот регион требует того, что надо пахать первым лицам». И спросил, готов ли я именно к такой работе. Я ответил, что готов, и так прошел наш разговор», – добавил руководитель региона.

          В интервью ГТРК «Алтай» Томенко отметил: «Я заново Алтайский край не открываю. Между регионами всегда существует соревнование, конкуренция, сравнение. Поскольку я в Красноярском крае долго работал в правительстве, то, конечно, наших добрых соседей и конкурентов на тот момент мы неплохо изучили».

          Также он вкратце рассказал о своей карьере. Так, в возрасте 33 лет Томенко назначили управлять Заполярным филиалом «Норникеля», где в подчинении находилось 75 тысяч человек. А за 8 лет его работы в правительстве Красноярского края, в регионе в два-три раза выросли зарплаты бюджетников, было создано 40 тысяч мест в детсадах. «И с другой стороны, мы неуклонно и системно занимались поддержкой экономики, поддержкой бизнеса», – сказал Томенко.

          Напомним, что 30 мая Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Новый врио главы региона Томенко с 2012 года был на посту первого замгубернатора Красноярского края, до этого занимал различные должности в администрации этого региона.

          В 2015 году Томенко закончил Федеральную программу подготовки и переподготовки управленческих кадров, которая была реализована Высшей школой государственного управления (ВШГУ) и Институтом общественных наук (ИОН) РАНХиГС. В интервью врио губернатора рассказал о том, какие перемены ожидают политику краевых властей. Томенко дал понять, что готов отойти от консервативной финансовой политики; он не боится наращивания госдолга края.  «Моя позиция заключается в том, что не надо на себя накладывать излишне жестких ограничений, надо быть реалистами», – заявил врио руководителя региона.

          На вопрос о возможных кадровых перестановках Томенко ответил дипломатично. «Тот, кто захочет и сможет работать, тот будет работать на своем месте. Если у кого-то поменялись планы или какое-то свое отношение к этой ситуации, то будем подбирать людей», – сказал действующий руководитель.

          Что же касается задач на ближайшее время, то, как подчеркивает Томенко, необходимо максимально быстро завоевать доверие жителей края. Поэтому врио губернатора намерен посвятить ближайшее время поездкам по Алтаю.

          В завершение интервью Томенко рассказал о своей семье и увлечениях. Супруга губернатора в ближайшее время переедет из Красноярска в Барнаул. С ней Виктор Томенко вместе уже 28 лет. Дочери губернатора уже больше 20 лет – она заканчивает вуз в Москве «и, в общем-то, живет своей жизнью». Томенко рассказал, что с детства занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края, и  сейчас по возможности старается заниматься спортом и вовлекать в это друзей и коллег. Врио губернатора любит литературу, особенно стихи, которые необходимы «чтобы подпитаться энергетически».


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