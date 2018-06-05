В «Яндекс.Такси» прокомментировали ДТП с участием солиста группы «Градусы»

В компании уточнили, что все поездки на «Яндекс.Такси» страхуются, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщил пресс-секретарь агрегатора.

Водитель, который вез солиста группы «Градусы», не пострадал, и отказался от госпитализации.

«Мы на связи и с ним, и с Романом, все данные уже переданы в страховую компанию – поездки, заказанные через «Яндекс.Такси», страхуются на сумму до 2 млн рублей. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы и таксопарк, в котором работает водитель», – рассказал пресс-секретарь агрегатора Исаев изданию «360».

Солист группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП по дороге в аэропорт Внуково, откуда музыканты должны были выехать на концерт в Турцию.

Концерты в Турции были отменены.

Певца госпитализировали с сотрясением мозга, множественными ушибами и переломами пальцев, однако концерт, запланированный в Москве на 9 июня, не будет отменен, сообщил ТАСС директор коллектива Дмитрий Емельянов.

Емельянов также сообщил, что Пашков консультируется с юристами, чтобы привлечь водителя такси к ответственности. Музыкант считает, что водитель уснул за рулем.

Ранее пассажир такси открыл стрельбу в Москве из-за опоздания водителя.