В Житомире решили установить памятник Бандере

Власти украинского Житомира решили установить памятник главарю организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере.

Соответствующее решение было принято на заседании градостроительного совета, сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

Памятник установят в 2019 году на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской.

Инициаторами установки выступили украинские скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько.

Напомним, на Украине происходит героизация пособников нацистов, которых Киев, вопреки историческим фактам, пытается обелить. Киев называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.