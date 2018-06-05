Греция обвинила Facebook в поддержке нацизма

Глава минюста Греции Ставрос Контонис обвинил руководство Facebook в поддержке нацизма после того, как из соцсети удалили комментарий греческого журналиста Никоса Бойопулоса.

Facebook 2 июня удалил статью и заблокировал на сутки страницу журналиста, написавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Бойопулос напомнил, что в июне 1941 года за сопротивление оккупантам расстреляли 180 жителей деревни, их дома сожгли. Канданос объявили мертвой зоной, его запретили восстанавливать. Журналист заявил, что сейчас в Греции идеи национал-социализма возрождает ультраправая партия «Золотая заря».

На заседании Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел, проходящем в Люксембурге, греческий министр юстиции Контонис заявил, что введение цензуры со стороны Facebook является неприемлемым средством заглушить как историческую память о зверствах нацистов в Канданосе, так и стремлением скрыть неонацистскую идеологию членов «Золотой зари», передает РИА «Новости».

Председатель Совета министров, европейский комиссар Джулиан Кинг выразил мнение, что это очень серьезный инцидент, который немедленно будет расследован комиссией. Министры юстиции других государств-членов ЕС высказались в таком же духе, сообщили в греческом ведомстве.