Белый дом уличили во лжи

Американские СМИ уличили во лжи Белый дом, который неоднократно опровергал информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично надиктовал сыну письмо о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

В августе 2017 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп не диктовал сыну заявление о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

При этом газета The Washington Post до этого сообщила, что Трамп лично надиктовал заявление о том, что на встрече обсуждалась проблема усыновления российских сирот и что к повестке предвыборной кампании обсуждаемые темы не относились.

В то время адвокаты советовали Трампу опубликовать полный отчет по беседе с Весельницкой, но президент почему-то принял другое решение.



«В конфиденциальной, переданной вручную записке спецпрокурору (Роберту Мюллеру), адвокаты господина Трампа признали, что да, господин Трамп надиктовал это заявление», – пишет NYT.



Теперь, по данным газеты New York Times, прокуроров заинтересовало, не является ли это частью усилий Трампа препятствовать проводимому расследованию Мюллера.



В ходе брифинга в понедельник Сандерс не стала отвечать на многочисленные вопросы о том, почему в Белом доме лгали о данном факте.

В июле разгорелся скандал из-за встречи Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой, в которой якобы присутствовал «бывший советский разведчик», а сама юрист якобы искала для Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

Напомним, 1 августа 2017 года издание Washington Post написало, что президент США Дональд Трамп лично надиктовал заявление своего старшего сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором содержались вводящие в заблуждение данные о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.