Белый дом уличили во лжи

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5 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Турция использовала С-400 для шантажа Америки

Россия и Турция подписали контракт о поставках С-400, и турки даже успели внести аванс
Еще недавно в корне подорванные отношения между США и Турцией, похоже, начали восстанавливаться. Вашингтон и Анкара достигли значимого для обеих сторон соглашения по Сирии, но что более важно – глава МИД Турции сделал заявление, прямо касающееся покупки российских комплексов С-400. Слова Чавушоглу трудно понять иначе, чем как отказ от всех обещаний, которые Турция давала Москве по этому поводу. Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Бездонное презрение к детям и мужикам

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить, согласно неведомо кем установленным законам, по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...

Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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          Белый дом уличили во лжи

             5 июня 2018, 07:23
          Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Американские СМИ уличили во лжи Белый дом, который неоднократно опровергал информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично надиктовал сыну письмо о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

          В августе 2017 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп не диктовал сыну заявление о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

          При этом газета The Washington Post до этого сообщила, что Трамп лично надиктовал заявление о том, что на встрече обсуждалась проблема усыновления российских сирот и что к повестке предвыборной кампании обсуждаемые темы не относились.

          В то время адвокаты советовали Трампу опубликовать полный отчет по беседе с Весельницкой, но президент почему-то принял другое решение.

          «В конфиденциальной, переданной вручную записке спецпрокурору (Роберту Мюллеру), адвокаты господина Трампа признали, что да, господин Трамп надиктовал это заявление»,  пишет NYT.

          Теперь, по данным газеты New York Times, прокуроров заинтересовало, не является ли это частью усилий Трампа препятствовать проводимому расследованию Мюллера.

          В ходе брифинга в понедельник Сандерс не стала отвечать на многочисленные вопросы о том, почему в Белом доме лгали о данном факте.

          В июле разгорелся скандал из-за встречи Трампа-младшего с адвокатом Натальей Весельницкой, в которой якобы присутствовал «бывший советский разведчик», а сама юрист якобы искала для Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

          Напомним, 1 августа 2017 года издание Washington Post написало, что президент США Дональд Трамп лично надиктовал заявление своего старшего сына Дональда Трампа-младшего для прессы, в котором содержались вводящие в заблуждение данные о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.


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