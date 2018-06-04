Путин сравнил Навального с Саакашвили

Российский президент Владимир Путин сравнил блогера Алексея Навального с экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили.

Говоря о Навальном, Путин заявил, что России не нужно, чтобы ей «подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили», чтобы на ее «политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании», передает РИА «Новости» со ссылкой на ORF.

По словам президента, стране «нужны люди с позитивной повесткой дня». Он отметил, что и в России, и в Австрии, и «в любой другой стране» есть свои проблемы. Некоторые люди «выхватывают проблему» и «раскручивают на внутриполитической арене», передает ТАСС.

«Но если нет ни одного позитивного начала, предложений, как решать ту или другую проблему, тогда и люди не будут на вас реагировать», – заявил глава российского государства.

Вести диалог можно с теми, кто получит определенную поддержку избирателей, отметил президент.

«А если у той или другой политической силы его уровень доверия измеряется одним, двумя или тремя процентами, либо сотнями долей процентов, то о чем мы тогда говорим?» – сказал он.

«Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?» – заявил Путин.

Напомним, эксперты указывали, что движение Навального выродится, если Навальный не найдет себе цель. В мае на несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. Участники акции устраивали многочисленные провокации.