Эксперт оценил победу правоцентристов на выборах в Словении

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4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Какими должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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             4 июня 2018, 12:36
          Фото: AP/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева

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          Политическое поле Словении разделено на тех, кто ориентируется на Запад, и тех, кто стремится не потерять свою самостоятельность. Так что сформировать политическую коалицию будет трудно, – заявила газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Ирина Руднева, комментируя итоги выборов в Словении.

          За последнее время в Словении наблюдался раскол аналогичный тому, что происходит в Хорватии и других республиках бывшей Югославии, – заявила старший научный сотрудник центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева. «Политическое поле там разделено на тех, кто ориентируется на Запад, Европу и тех, кто стремится к национальным традициям, чтобы не потерять свое национальное самосознание и самостоятельность», – отметила эксперт.

          Опросы в Словении показывают, что ее население делится пополам, и вторая часть особенно сильно беспокоится за местную экономику, «чтобы она не растворилась в Европе», – добавила Руднева. Сейчас в Словении наблюдается активная покупка предприятий европейскими фирмами, пояснила она. «Решений по этому вопросу нет и общественность нервничает», – указала собеседница. «Так что коалицию будет создать очень трудно,  поскольку политические партии ориентируются на настроение общественности, а общество разделено», – указала Руднева.  

          Не исключен сценарий, при котором сформировать коалицию не удастся и будут перевыборы, добавила собеседница. «Если это произойдет, Словения не будет каким-то исключением в Европейском союзе», – подчеркнула эксперт.  Она напомнила, что этот процесс уже наблюдался в Хорватии, «где до сих пор политического большинства мы не наблюдаем». Кроме того, в других европейских странах, например, Испании и Италии также сложная политическая обстановка.

          Для России ситуация в Словении все равно имеет несущественные последствия. «Словения изначально ориентирована на Запад», – отметила эксперт. Она более, чем кто-либо из республик Бывшей Югославии движется и развивается в рамках общеевропейского процесса. «Каких-то подвижек ожидать не приходится», – резюмировала собеседница.

          Напомним, на досрочных парламентских выборах в Словении победила правоцентристская Словенская демократическая партия (СДП) бывшего премьер-министра страны Янеза Янши, которая набрала 24,96% голосов. Она выступает с антииммигрантских позиций, а самого Янши даже называют словенским Витором Орбаном. Левоцентристский «Список Марьяна Шареца» получил 12,66%, «Социал-демократы» – 9,92%, Партия современного центра – 9,75%, «Левые – 9,29%.  

          В парламент также прошли «Новая Словения – Христианская народная партия», которая набрала 7,13%, «Альянс Аленки Братушек» с 5,12%, Демократическая партия пенсионеров Словении (4,91%) и ультраправая Словенская национальная партия (4,20%). Явка составила 51,97% (в 2014 году проголосовало 51,73%).

          Для формирования правительства нужно было набрать более 40%, поскольку ни одной из политических сил это не удалось, предстоят переговоры о коалиции. Все партии, кроме националистов, отказались объединяться с СДП, пока во главе ее стоит Янша.


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