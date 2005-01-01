Эксперт оценил победу правоцентристов на выборах в Словении

Политическое поле Словении разделено на тех, кто ориентируется на Запад, и тех, кто стремится не потерять свою самостоятельность. Так что сформировать политическую коалицию будет трудно, – заявила газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Ирина Руднева, комментируя итоги выборов в Словении.

За последнее время в Словении наблюдался раскол аналогичный тому, что происходит в Хорватии и других республиках бывшей Югославии, – заявила старший научный сотрудник центра по изучению современного Балканского кризиса Института славяноведения РАН Ирина Руднева. «Политическое поле там разделено на тех, кто ориентируется на Запад, Европу и тех, кто стремится к национальным традициям, чтобы не потерять свое национальное самосознание и самостоятельность», – отметила эксперт.

Опросы в Словении показывают, что ее население делится пополам, и вторая часть особенно сильно беспокоится за местную экономику, «чтобы она не растворилась в Европе», – добавила Руднева. Сейчас в Словении наблюдается активная покупка предприятий европейскими фирмами, пояснила она. «Решений по этому вопросу нет и общественность нервничает», – указала собеседница. «Так что коалицию будет создать очень трудно, поскольку политические партии ориентируются на настроение общественности, а общество разделено», – указала Руднева.

Не исключен сценарий, при котором сформировать коалицию не удастся и будут перевыборы, добавила собеседница. «Если это произойдет, Словения не будет каким-то исключением в Европейском союзе», – подчеркнула эксперт. Она напомнила, что этот процесс уже наблюдался в Хорватии, «где до сих пор политического большинства мы не наблюдаем». Кроме того, в других европейских странах, например, Испании и Италии также сложная политическая обстановка.

Для России ситуация в Словении все равно имеет несущественные последствия. «Словения изначально ориентирована на Запад», – отметила эксперт. Она более, чем кто-либо из республик Бывшей Югославии движется и развивается в рамках общеевропейского процесса. «Каких-то подвижек ожидать не приходится», – резюмировала собеседница.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Словении победила правоцентристская Словенская демократическая партия (СДП) бывшего премьер-министра страны Янеза Янши, которая набрала 24,96% голосов. Она выступает с антииммигрантских позиций, а самого Янши даже называют словенским Витором Орбаном. Левоцентристский «Список Марьяна Шареца» получил 12,66%, «Социал-демократы» – 9,92%, Партия современного центра – 9,75%, «Левые – 9,29%.

В парламент также прошли «Новая Словения – Христианская народная партия», которая набрала 7,13%, «Альянс Аленки Братушек» с 5,12%, Демократическая партия пенсионеров Словении (4,91%) и ультраправая Словенская национальная партия (4,20%). Явка составила 51,97% (в 2014 году проголосовало 51,73%).

Для формирования правительства нужно было набрать более 40%, поскольку ни одной из политических сил это не удалось, предстоят переговоры о коалиции. Все партии, кроме националистов, отказались объединяться с СДП, пока во главе ее стоит Янша.