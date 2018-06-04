Правоцентристы победили на выборах в Словении

На досрочных парламентских выборах в Словении победила Словенская демократическая партия, сообщила государственная избирательная комиссия страны после обработки 99,89% бюллетеней.

Правоцентристская партия экс-премьера Янеза Янши набрала 24,96% голосов, передает ТАСС.

Левоцентристский «Список Марьяна Шареца» набрал 12,66%, «Социал-демократы» – 9,92%, Партия современного центра – 9,75%, «Левые – 9,29%.

В парламент также прошли «Новая Словения – Христианская народная партия», которая набрала 7,13%, «Альянс Аленки Братушек» с 5,12%, Демократическая партия пенсионеров Словении (4,91%) и ультраправая Словенская национальная партия (4,20%).

Явка составила 51,97% (в 2014 году проголосовало 51,73%).

Для формирования правительства нужно было набрать более 40%, поскольку ни одной из политических сил это не удалось, предстоят переговоры о коалиции. Все партии, кроме националистов, отказались объединяться с СДП, пока во главе стоит Янша.