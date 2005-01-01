Китай выразил США резкое недовольство из-за заявления Госдепа

Китай сделал представление США в связи с заявлением о событиях на площади Тяньаньмэнь, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай придать гласности число жертв протестов на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, а также выпустить всех заключенных и прекратить преследование участников демонстраций и членов их семей.

«Правительство Китая уже давно дало оценку политической турбулентности, которая имела место в те годы. США из года в год публикуют так называемое заявление, без перерыва выдвигают обвинения в отношении правительства Китая и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы уже сделали представление американской стороне», – цитирует РИА «Новости» Хуа Чуньин.



По ее словам, Вашингтон должен прекратить безответственные заявления и вмешательство во внутренние дела Китая, сделав больше усилий для стабильного развития двусторонних отношений.

Напомним, 4 июня 2010 года, в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь, госдеп обнародовал доклад, в котором, в частности, призвал китайские власти освободить всех, кто до сих пор находится в тюрьме за участие в мирных акциях протеста. Китай в ответ на это выразил протест США.

В 2014 году власти Китая также выразили недовольство замечаниями США в связи с 25-й годовщиной разгона протестующих на площади Тяньаньмэнь в Пекине.