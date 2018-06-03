На прямую линию с Путиным поступило более 820 тыс. вопросов

В штаб по подготовке прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило более 820 тыс. звонков и сообщений, сообщили организаторы.

Уже поступило 472 251 звонков, 205 994 SMS, а также 18 843 сообщений в виде MMS, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов прямой линии.

Отмечается, что в формате видео через приложение пришло 3 931 сообщений, в виде текста – 20 327. Через видеодиалоги прислан 3 971 вопрос. На специальном сайте сообщения разместили 77,2 тыс. раз. Кроме того, через социальные сети поступило 21 292 сообщения в виде текста и 620 видео.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 7 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Во время прямой линии глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи.