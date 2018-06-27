Болтон рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп понимают, как важно налаживать диалог между двумя странами для содействия глобальной стабильности, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.

«Если смотреть на возможные области сотрудничества, то и президент Трамп, и президент Путин считают, что надо обсуждать, надо вести дискуссии по общим вопросам и выявлять области сотрудничества», – передает его слова РИА «Новости».

Болтон добавил, что двусторонние отношения России и США влияют на стабильность во всем мире.

При этом саму по себе встречу в верхах между двумя лидерами он не стал называть чем-то необычным, отметив, что Трамп проводит переговоры со многими мировыми лидерами.

Он также рассказал о темах, которые могут обсудить Путин и Трамп. Так, Болтон не исключил, что будет поднята тема присоединения России к G7, хотя в среду такой вопрос и не обсуждался.

Советник Трампа также выразил надежду на то, что тема якобы вмешательства России в выборы в США может стать предметом обсуждения на встрече президентов.

В то же время он отметил, что Вашингтон не ожидает конкретных результатов от встречи Путина и Трампа, так как саммита не было давно.

Напомним, в среду Болтон встретился с Путиным. В ходе встречи стороны договорились о месте и времени переговоров Путина и Трампа. Также российский лидер обсудил с американским советником ряд международных вопросов.