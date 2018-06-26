В России цены на продукты росли вдвое быстрее, чем в Европе

За период с января по май цены на продукты питания в России выросли в два раза быстрее, чем в странах Евросоюза.

Так за пять месяцев период рост стоимости продовольственной продукции в Европе составил 1,1%, а в России – 2,1%, приводит «Коммерсант» данные Росстата.

За указанный период резко выросли цены на овощи и фрукты: 14,4% и 9,3%, соответственно. В то время как в Европе они выросли на 2,7% и 6,7%. Сладости стали обходиться россиянам на 1,8% процента дороже, а европейцам – на 0,4%. Также в России и Евросоюзе повысились цены на морепродукты: на 1,1% в РФ и на 1,3% в ЕС. Не избежали роста цен и молочные изделия, сыры, яйца: их стоимость увеличилась на 0,3%. А вот в Европе на ту же сумму уменьшилась.

Отдельно отмечается, что стоимость на хлеб, крупы, мясные продукты и масла осталась в России неизменной со времен декабря 2017 года. В ЕС за тот же срок хлебобулочные изделия выросли в цене на 0,5%, а на мясо – на 0,1%.

Напомним, что в конце 2017 года средний чек за поход в магазин у россиян также увеличился.