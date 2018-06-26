Прилепин: В ДНР демобилизовался легендарный ополченец из Сербии

Сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич (Деки) демобилизовался и отправился на лечение в Россию, сообщил писатель и замкомандира батальона ополчения Донецкой народной республики Захар Прилепин.

«Брат Деки демобилизовался и поехал домой лечиться. Дом у него теперь в России. В современной Сербии его, к сожалению, посадят», – написал Прилепин в своем Facebook.

Он отметил, что предпоследнее ранение Деки получил, когда служил в батальоне Прилепина, после чего был ранен еще раз. Прилепин назвал серба «легендой» армии ДНР, отметив, что у него «честное имя серба, честное имя донецкого ополченца, честное имя русского».

Он также опубликовал прощальный пост Берича, который заявил, что решение о демобилизации было трудным, однако он горд тем, что ополчение стало настоящей армией, а «просто маленькая территория» – настоящей республикой.

В феврале Деян Берич рассказал, как ополченцы Донбасса закупают оружие у ВСУ.