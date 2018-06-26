Полицейский спас тонущего ребенка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейский спас ребенка, упавшего в озеро в одном из парков города, сообщает областной главк МВД.

Во время патрулирования трое полицейских заметили мальчика, прогуливавшегося вдоль кромки искусственного водоема. Буквально через мгновение ребенок упал в воду, передает РИА «Новости».

Старший сержант полиции Антон Ратанов нырнул в озеро и спас его; также он помог выбраться маме мальчика, прыгнувшей в воду вслед за ребенком.

Мальчику не потребовалась помощь врачей. По словам его родителей, полицейский пришел на помощь очень быстро. Они пожелали Ратанову «крепкого здоровья, счастья и успехов в службе».

Напомним, в феврале в Прикамье сотрудник ГИБДД спас от обморожения маленькую девочку.