ЕС решил защитить производство металла из-за пошлин США

Брюссель к середине июля примет меры для защиты европейской металлургической индустрии на фоне введения Вашингтоном пошлин, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Можно сказать, что к середине июля будут предварительные меры», – сказала она, передает ТАСС.

В настоящее время представители ЕК стараются понять, «насколько затронут рынок». «Это расследование, которое закончится, скорее всего, к концу года», – отметила еврокомиссар.

Напомним, Евросоюз ответил на введенные США пошлины на импорт стали и алюминия. Теперь американские товары облагаются в Европе 25-процентными пошлинами.

Торговая война ЕС и США уже отразилась на легендарной американской компании Harley-Davidson.