Поклонская назвала провокацией видео с призывом наказать карикатуриста Лопатина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сочла провокацией опубликованное в Сети видео, на котором человек в одежде священнослужителя призывает наказать камчатского художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II.

«Если бы этого видео не было, его бы стоило придумать и изготовить. Как же «вовремя» и «к месту» появилась постановочная съемка человека, одетого в одежды священнослужителя, призывающего наказать автора карикатуры на святого государя Николая II», – с иронией сообщила Поклонская ТАСС.

По ее словам, настоящий священник «никогда бы не дерзнул озвучить такой призыв». «А если озвучил, значит, с ним должно принципиально разбираться и наказывать церковное начальство», – считает она.

Ранее во вторник сообщалось, что прокуратура Камчатки начала проверку видео, на котором одетый священнослужителем человек призвал наказать местного художника Дениса Лопатина за карикатуру на Николая II.

В мае на Камчатке следователи отказались заводить дело на Дениса Лопатина, карикатуру которого отправили на экспертизу в декабре 2017 года, после того как некие местные жители подали в полицию заявления об оскорблении чувств верующих.

Сам Лопатин в июне сообщил о подаче заявления на получение политического убежища во Франции.