Путин поручил упростить предоставление вида на жительство знающим русский

Президент Владимир Путин по итогам прямой линии поручил МВД и Минтруда упростить порядок предоставления видов на жительство иностранцам, знающим русский язык и желающим работать в России.

«Принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ», – говорится в поручении на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – 31 августа 2018 года. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и министр труда Максим Топилин.

Также глава государства поручил предоставить предложения по упрощенному порядку приема в гражданство России квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Кроме того президент поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины.

«Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с их обустройством на территории Российской Федерации», – говорится в документе.

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

После этого замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцев с Украины.